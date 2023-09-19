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الجزائر

الرئيس تبون يجري محادثات موسّعة مع أردوغان في نيويورك

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون يجري محادثات موسّعة مع أردوغان في نيويورك
ح.م
جانب من اللقاء

التقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بنيويورك، مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، على هامش مشاركتهما في أشغال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وحسب ما ذكره بيان للرئاسة الجزائرية، فقد ترأس الجانبان محادثات موسعة بين وفدي البلدين. شملت وزيري الداخلية والخارجية من الجانب الجزائري، ووزراء الخارجية والطاقة والأسرة من الجانب التركي.

وقال الرئيس التركي في تغريدة على “إكس” عقب اللقاء: “التقيت مع الصديق والأخ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في البيت التركي. سنواصل تطوير علاقتنا مع الجزائر التي تربطنا بها علاقات متجذرة”.

وأفادت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية بأن الرئيسان “بحثا العلاقات السياسية والاقتصادية، والقضايا على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة”.

“كما تناول الرئيسان المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. لاسيما التطورات السياسية في القارة الإفريقية، والحلول المقدمة من تركيا والجزائر”، يضيف المصدر.

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