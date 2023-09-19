الرئيس تبون يجري محادثات موسّعة مع أردوغان في نيويورك

التقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بنيويورك، مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، على هامش مشاركتهما في أشغال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وحسب ما ذكره بيان للرئاسة الجزائرية، فقد ترأس الجانبان محادثات موسعة بين وفدي البلدين. شملت وزيري الداخلية والخارجية من الجانب الجزائري، ووزراء الخارجية والطاقة والأسرة من الجانب التركي.

وقال الرئيس التركي في تغريدة على “إكس” عقب اللقاء: “التقيت مع الصديق والأخ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في البيت التركي. سنواصل تطوير علاقتنا مع الجزائر التي تربطنا بها علاقات متجذرة”.

Dost ve kardeş Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile Türkevi’nde bir araya geldik. Köklü bağlara sahip olduğumuz Cezayir ile iş birliğimizi her alanda geliştirmeyi sürdüreceğiz. 🇹🇷🇩🇿 pic.twitter.com/h1Y6XYD7xQ — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 18, 2023

وأفادت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية بأن الرئيسان “بحثا العلاقات السياسية والاقتصادية، والقضايا على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة”.

“كما تناول الرئيسان المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. لاسيما التطورات السياسية في القارة الإفريقية، والحلول المقدمة من تركيا والجزائر”، يضيف المصدر.