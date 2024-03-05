الرئيس تبون يجري مكالمة مع نظيره الموريتاني

أجرى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مكالمة هاتفية مع نظيره الموريتاني، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، حسب ما أفادت به رئاسة الجمهورية في بيان، اليوم الثلاثاء، 5 مارس.

الرئيس تبون جدّد تهانيه لنظيره الموريتانمي بانضمام بلاده إلى منتدى الدول المصدرة للغاز، “كما أعرب له عن شكره للحضور الموريتاني المميز في أشغال القمة السابعة“.

كما أطلع رئيس الجمهورية نظيره الموريتاني على “اللقاء المغاربي الثلاثي الذي جمع رؤساء كل من الجزائر تونس وليبيا عقب القمة السابعة، لمنتدى الدول المصدرة للغاز، الذي احتضنته الجزائر”، يقول البيان.

الرئيس تبون بحث أيضا مع الرئيس الموريتاني، الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، “مسائل وقضايا راهنة، ذات طابع إفريقي”.