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الجزائر

الرئيس تبون يحذر من الإشاعات وخطابات التيئيس

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون يحذر من الإشاعات وخطابات التيئيس

حذر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأحد، من الإشاعات وخطابات التيئيس التي تحاول من خلالها أطراف بث الشك والريبة في نفوس المواطنين.

وجاء هذا خلال اشراف الرئيس تبون بقصر الأمم على فعاليات الجلسة الختامية للملتقى الوطني لتجديد المنظومة الصحية.

وفي هذا الصدد، قال رئيس الجمهورية إن الدولة عازمة على توفير كل الوسائل للتغلب على الوباء، مؤكدا إلتزامه بتنفيذ التوصيات التي خرج بها الملتقى بخصوص الأمور المادية ومراجعة القانون الأساسي لقطاع الصحة قبل نهاية السنة.

كما اعتبر الرئيس أنه قد  آن الأوان للتكفل بالمطالب الشرعية لكل منتسبي قطاع الصحة والعمل على حل كل مشاكل القطاع مع نهاية السنة.

وجدد المتحدث ذاته التزامه بأن تكون السنة الجارية سنة مراجعة جذرية لكل القوانين المنظمة لقطاع الصحة.

ووقف الرئيس تبون خلال الجلسة الختامية التي جرت بقصر الأمم نادي الصنوبر، دقيقة صمت على أرواح مهنيي قطاع الصحة ضحايا كورونا .

وحضر مراسم اختتام هذا الملتقى الذي انطلقت أشغاله السبت، كبار المسؤولين في الدولة وأعضاء الحكومة ومستشاري رئيس الجمهورية.

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