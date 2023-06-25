الرئيس تبون يحذّر: أجندات خارجية للاستحواذ على الموارد الطاقوية على حساب أمن الشعوب

لدى إشرافه على التمرين التكتيكي "فجر 2023" بالجلفة

حلّ رئيس الجمهورية وزير الدفاع الوطني القائد الأعلى للقوات المسلحة عبد المجيد تبون يوم الأحد، بميدان الرمي والمناورات في ولاية الجلفة، للإشراف على تنفيذ التمرين التكتيكي بالذخيرة الحية “فجر 2023”.

ونفذت وحدات الفرقة 12 للمشاة الميكانيكية بالجلفة هذا التمرين التكتيكي، مدعومة بوحدات من مختلف القوات والأسلحة، وذلك في إطار اختتام برنامج تحضير القوات لسنة 2022-2023.

وكان في استقبال رئيس الجمهورية لدى وصوله إلى ميدان الرمي والمناورات رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة.

الرئيس تبون، أعرب في كلمة ألقاها بالمناسبة عن “ارتياحه للمستوى الذي وصل إليه الجيش الوطني الشعبي”. مهنئا “كل الضباط ورجال الصف على نجاح التمرين التكتيكي بكل اقتدار وتحكم”.

وقال رئيس الجمهورية إن الجزائر من “الدول القليلة التي تقوم بتنفيذ هذا النوع من التمارين بالذخيرة الحية”. مؤكدا أن “السياقات الإقليمية تزيد من عزم البلاد على عصرنة منظومتها الدفاعية”.

وتابع الرئيس يقول إن الجزائر “كانت ولاتزال قلعة للسلم والأمان، ولم تكن منذ استقلالها مصدر تهديد أو اعتداء على أحد”.

قبل أن يضيف إن:”اكتساب موجبات القوة يعد من أولوياتنا حماية لسيادتنا أمام محاولات تهديد الاستقرار في المنطقة”.

محذّرا من “أجندات خارجية متضاربة، تسعى للاستحواذ على الموارد خاصة الطاقوية منها، على حساب أمن الشعوب في منطقتنا”.

الكلمة الكاملة لرئيس الجمهورية: