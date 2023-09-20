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الجزائر

الرئيس تبون يحذّر من نوايا التدخّل العسكري الأجنبي في النيجر

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون يحذّر من نوايا التدخّل العسكري الأجنبي في النيجر
ح.م
رئيس الجمهورية

حذّر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مساء الثلاثاء، من “عواقب خطيرة” للتدخّل العسكري الأجنبي لحلّ أزمة الانقلاب في النيجر، داعيا لتغليب الحلول السياسية.

جاء ذلك في خطاب الرئيس الجزائري أمام الجمعية العامة العادية للأمم المتحدة، في دورتها الـ78 بمقر المنظمة في نيويورك.

وقال الرئيس تبون في خطابه:”بالنسبة للوضع المستجدّ في الجارة النيجر، تؤكد الجزائر تمسكها بالعودة إلى النظام الدستوري (في البلاد)، بالطرق السلمية، وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية”.

كما تدعو الجزائر إلى “توخّي الحذر أمام نوايا التدخّل العسكري الأجنبي، لما له من عواقب خطيرة على أمن واستقرار النيجر والمنطقة كلّها”، يضيف الرئيس.

وأطلقت الجزائر نهاية أوت الماضي، مبادرة لحلّ أزمة الانقلاب العسكري في النيجر. تشمل تعزيز مبدأ عدم شرعية التغييرات غير الدستورية، وإقرار فترة انتقالية مدتها 6 أشهر في البلاد.

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