الرئيس تبون يحرصُ على مرافقة “السياسي” ودعمه في مواجهته ضدّ نهضة بركان المغربي

شباب قسنطينة يشرع في الأمور الجدية وماضوي مُرتاح لجاهزية لاعبيه

يحرصُ رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على مرافقة شباب قسنطينة في موعده القاري القادم أمام نهضة بركان المغربي، في نصف نهائي كأس الاتحاد الإفريقي، وذلك من خلال تكفّل الدولة بكامل مصاريف تنقل وإقامة ممثّل الكرة الجزائرية في المغرب، علما أن وزير الشباب والرياضة، وليد صادي، وخلال حضوره مأدبة العشاء التي أقامها والي الولاية صيودة، الإثنين، كان قد نقل للنادي القسنطيني إدارة ولاعبين دعم رئيس الجمهورية ومساندته المُطلقة للفريق في لمواجهته أمام نهضة بركان.

وكان النادي القسنطيني قد دخل، الثلاثاء، في تربّص مغلق في مركز تحضيرات المنتخبات الوطنية في سيدي موسى، قُبيل السفر هذا الجمعة إلى بركان لخوض نصف نهائي كأس “الكاف” أمام فريق النهضة المحلّي يوم 20 من الشهر الحالي، حيث حرص ماضوي وخلال أول حصّة تدريبية برمجها في الأمسية على الاسترجاع عقب تنقّل الفريق من قسنطينة إلى العاصمة برّا، على أن يشرع ماضوي في تجريب عديد الخُطط، علما أنّ كل اللاّعبين يتواجدون تحت تصرّف الطاقم الفني، ما يعني أنّ ماضوي يملك خيارات كثيرة تجعله يعمل في هدوء.

يحدثُ هذا، في الوقت الذي يتوجّب على شباب قسنطينة التفاوض بشكل جيّد خارج الديار في الموعد القاري القادم أمام نهضة بركان المغربي، الأحد القادم، على الملعب البلدي في بركان، في نصف نهائي المسابقة القارية، بهدف خوض لقاء الإياب بتاريخ 27 من الشهر الجاري بأريحية، ومن ثمّة ضمان تنشيط النهائي الإفريقي القادم ودخول التاريخ من بابه الواسع.

وسيكون على عاتق المدرّب خير الدين ماضوي تحصين الفريق من الجانبين الأيمن والأيسر، من خلال شحن بوقرة ومداحي بعدم “الغفلة”، على اعتبار أنّ قوّة المنافس تكمن في الكرات العرضية من الجانبين سواء كانت متحرّكة أم ساكنة، ما يعني أن ماضوي سيُحضّر خطّة لعب تتماشى وطريقة لعب المنافس، خصوصا عقب معاينة نهضة بركان في لقاء البطولة الأخير أمام حسنية أغادير أو حتّى في لقائي ربع نهائي كأس “الكاف” أمام أسيك ميموزا الإيفواري، بعد تحقيق الفوز عليه ذهابا وإياب بواقع هدفين دون ردّ في مجموع المبارتين.

ويتضّح من خلال طريقة لعب نهضة بركان أن مدربه التونسي معين الشعباني، يعتمد على الهجمات المعاكسة، وهو ما حدث فعلا في لقاء أسيك ميموزا داخل الديار، حيث بادر الضيوف بالعمل الهجومي بهدف تعديل الكفّة، قبل أن يستقبلوا هدفا قاتلا ودّعوا على إثره في المنافسة القارية، الأمر الذي يتطلّب يقظة كبيرة من اللاّعبين الذين سيعتمد عليهم ماضوي في الاسترجاع، فضلا عن محور الدفاع الذي يجب أن يكون هو الآخر يقظا لتفادي ما لا تحمد عُقباه.

وسجّل نادي نهضة بركان 40 هدفا عقب خوض 26 جولة في البطولة المغربية، التي يتصدّرها قبل أربع جولات من اختتام المنافسة، وتلقّت شباكه 12 هدفا، وهو رقم ضعيف مقارنة بعدد المباريات التي خاضها في البطولة، وهو ما يعكس قوّة الدفاع، علما أن نهضة بركان فاز في 18 مباراة، تعادل في ستّ وخسر اثنتين منذ انطلاق المسابقة المحلية، يحتلّ صدارة ترتيب البطولة بـ 60 نقطة، ويتقدّم على ملاحقه المباشر، الجيش الملكي، بــ 12 نقطة كاملة.

جدير بذكره، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كان قد عيّن السوداني علي محمود إسماعيل حكما لإياب نصف نهائي كأس “الكاف” بين شباب قسنطينة ونهضة بركان المقرّرة على ملعب “محمد حملاوي” يوم 27 أفريل، على أن يُساعده مواطنيه أحمد أبو بكر، ومحمد عبد الله إبراهيم، كما أسندت “الكاف” مهمّة الحكم الرابع إلى التونسي محرز المالكي، على أن يكون الغاني دانيال لاريا في غرفة “الفار”، يُساعدة الليبي أحمد عبد الرازق.