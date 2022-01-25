الرئيس تبون يحرّك العمل العربي المشترك بروح جديدة

أنهى زيارة عمل إلى مصر بتوافق تام في الرؤى

أكد الرئيس عبد المجيد تبون سعيه رفقة القادة العرب إلى إحاطة القمة العربية التي ستحتضنها الجزائر، بـ”الأسباب التي توفر أرضية مشتركة” للانطلاق في عمل عربي مشترك “بروح جديدة”.

وقال الرئيس تبون في ندوة صحفية مشتركة مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي عقب المحادثات التي جمعتهما بقصر الاتحادية الرئاسي، في القاهرة، الثلاثاء، إن هذه المحادثات شملت “مجمل القضايا المطروحة في المنطقة العربية والإفريقية والتحديات التي تواجهنا إقليميا ودوليا وخلصت إلى توافق تام في الرؤى ووجهات النظر وضرورة مواصلة التشاور وتوسيعه تمهيدا للقمة العربية التي ستحتضنها الجزائر”.

السيسي: المباحثات بنّاءة ومكثفة… ومستمرون في التعاون إلى آفاق أرحب

وبهذا الصدد، أكد الرئيس تبون سعيه رفقة الرئيس السيسي والقادة العرب على إحاطة القمة العربية المقبلة بـ”الأسباب التي توفر أرضية مشتركة للوصول إلى التوافق الذي نأمله والانطلاقة في عمل عربي مشترك بروح جديدة تقوم على تغليب القواسم الجامعة الموحدة”.

كما تقوم هذه الروح الجديدة -يضيف رئيس الجمهورية- على “ضرورة إدراك ومجابهة التحديات ضمن السياق العالمي وما ينطوي عليه من أجندات علنية أو خفية هي في الغالب -مع الأسف- لا تخدم طموحاتنا المشتركة”.

اتفاق ثنائي على الانتخابات في ليبيا والحلّ المنصف لأزمة النهضة

وأعرب الرئيس تبون عن أمله في “بناء جسور التلاقي والتعاون والتفاهم عربيا وإفريقيا”، مشيرا إلى أن المحادثات كانت فرصة للتطرق إلى “البعد الجيوسياسي الإقليمي، الإفريقي العربي على وجه الخصوص”، حيث شدد على أن ذلك “سيبقى هدفا متجددا في استراتيجية التعاون الجزائري-المصري-الإفريقي والجزائري-المصري-العربي”.

من جانبه، ثمن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، جهود الجزائر في مكافحة الإرهاب في الساحل والصحراء، في ظل التحديات التي تعرفها المنطقة.

وقال السيسي “أثمن جهود الجزائر في مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل والصحراء، في ظل التحديات التي تعرفها المنطقة”، وأضاف أنه “تم التوافق على تكثيف الجهود المشتركة على الساحة الإفريقية، واستمرار التنسيق والتعاون على مستوى الاتحاد الإفريقي لتحقيق الرخاء والاستقرار في إفريقيا”.

وأكد السيسي على مواصلة مكافحة الإرهاب “من خلال تفعيل أطر التعاون، وآليات التشاور والتنسيق على كافة المستويات، منها تحقيق التنمية الشاملة ومواجهة التدخلات الخارجية في المنطقة”.

وأشار إلى أن المباحثات التي جمعته مع الرئيس تبون كانت “مكثفة وبناءة تناولت مختلف المواضيع الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل بين البلدين، وعكست هذه المشاورات الإرادة السياسية المشتركة نحو تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين، والارتقاء بها في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب”.

كما اتفق الرئيسان عبد المجيد تبون والسيسي على أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية بالتزامن في ليبيا وضرورة خروج المرتزقة والقوات الأجنبية منها، والتوصل إلى اتفاق منصف بشأن سد النهضة الإثيوبي.

وأضاف السيسي أنه تم التوافق على التصدي للإرهاب بمفهومه الشامل، وتكثيف الجهود لمواجهة أي استقطاب للعناصر الإرهابية وتجفيف منابع التمويل لهذه التنظيمات.

وغادر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عصر الثلاثاء جمهورية مصر العربية، عائدا إلى أرض الوطن، عقب زيارة عمل وأخوة دامت يومين، حيث كان في توديعه بمطار القاهرة الدولي، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وكبار مسؤولي الدولة المصرية.