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الجزائر

الرئيس تبون يحضر جانبًا من إجتماع لم الشمل من أجل الوحدة الفلسطينية

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون يحضر جانبًا من إجتماع لم الشمل من أجل الوحدة الفلسطينية

حضر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأربعاء، جانبًا من مؤتمر لم الشمل من أجل الوحدة الفلسطينية بقصر الأمم بنادي الصنوبر.

وجاء في بيان للرئاسة “أدى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، اليوم، زيارة مجاملة  للمشاركين في أشغال مؤتمر لمّ الشمل من أجل تحقيق الوحدة الفلسطينية، تشجيعا لهم على ما يبذلونه من جهود، في سبيل بلوغ هذا الهدف الذي ينشده الجميع”.

وتابع “هذا وستتوج أشغال هذا المؤتمر، غدا، بالتوقيع على إعلان الجزائر الذي سيكون بمثابة أرضية صلبة لتحقيق الوحدة، بين كل الفصائل الفلسطينية”.

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