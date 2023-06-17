الرئيس تبون يحلّ بأرض الوطن عائدا من زيارته لروسيا

حلّ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مساء السبت بأرض الوطن، بعد زيارة الدولة التي قام بها إلى روسيا تلبية لدعوة من نظيره الروسي فلادمير بوتين.

وأجرى الرئيس تبون خلال زيارته التي بدأها يوم الخميس، محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين. قبل أن يوقّع الطرفان اتفاقية الشراكة الاستراتيجية المعمّقة بين البلدين، و8 اتفاقيات تعاون في عدّة مجالات.



وكان في استقبال الرئيس بمطار هواري بومدين الدولي، كل من الوزير الأول، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية.

وقد رافقت الطائرة الرئاسية عند دخولها الأجواء الجزائرية، طائرات من القوات الجوية التابعة للجيش الوطني الشعبي.