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الجزائر

الرئيس تبون يدشن المؤسسة الاستشفائية المتخصصة في أمراض وجراحة القلب للأطفال بالمعالمة

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون يدشن المؤسسة الاستشفائية المتخصصة في أمراض وجراحة القلب للأطفال بالمعالمة
لقطة شاشة (رئاسة الجمهورية)

أشرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بعد ظهر اليوم الأحد 5 جويلية، ببلدية المعالمة، على تدشين المؤسسة الاستشفائية المتخصصة في أمراض وجراحة القلب للأطفال “عمار بوجلاب”، وذلك في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى الـ64 لعيد الاستقلال واسترجاع السيادة الوطنية.

ووفقا لما أفادت به وكالة الانباء الجزائرية، تبلغ طاقة هذه المنشأة الاستيعابية 80 سريرا وتتربع على مساحة 22 ألف م2، وتعد مكسبا جديدا للمنظومة الصحية الوطنية، إذ تعزز التكفل بالأطفال وحديثي الولادة المصابين بأمراض القلب من خلال توفير رعاية صحية متخصصة بأحدث التجهيزات الطبية وباعتماد كفاءات جزائرية متخصصة.
كما تضم 7 مصالح رئيسية تتمثل في طب أمراض القلب للأطفال، جراحة القلب للأطفال، التخدير والإنعاش، جراحة الأوعية الدموية وزراعة الأعضاء، التصوير الطبي والأشعة، إضافة إلى مخبر مركزي وصيدلية.

وتضم كذلك هذه المؤسسة الاستشفائية مصلحة للاستعجالات، ووحدة للتأهيل الوظيفي للقلب، ومخبر للتحاليل، ومركز لحقن الدم ووحدات للقسطرة التشخيصية والعلاجية، فضلا عن مصلحة متكاملة للأشعة مجهزة بأجهزة الرنين المغناطيسي والماسح الضوئي والأشعة السينية والموجات فوق الصوتية.

ويضم المستشفى في طابقه الأول وحدات للاستشفاء وإدارة المستشفى، فيما يضم الطابق الثاني ثلاث قاعات للعمليات الجراحية ووحدة للإنعاش ووحدة لاستشفاء الرضع ووحدة لتعقيم المعدات الطبية، إضافة إلى قاعة ألعاب مخصصة للدعم النفسي للأطفال، فيما خصص الطابق السفلي للمصالح التقنية واللوجستية.

كما زودت المؤسسة الاستشفائية بجناح بيداغوجي يضم مدرجا بسعة 170 مقعدا وقاعتين للدراسة تتسع كل واحدة منهما لـ90 مقعدا، إلى جانب قاعة اجتماعات ومكتبة، وهذا تعزيزا للتكوين والبحث العلمي.

كما دعمت المؤسسة بطواقم طبية وشبه طبية وإدارية مؤهلة واعتمدت نظاما رقميا متكاملا يجعلها أول مستشفى رقمي بنسبة 100 بالمائة في الجزائر بما يتيح تفعيل خدمات الطب عن بعد والمحاضرات الطبية الرقمية، وفقا لما أفادت به الوكالة.

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