الرئيس تبون يدشن عددا من المشاريع التنموية ببشار

أشرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الخميس، على وضع حيز الخدمة محطة تصفية المياه المستعملة ببشار ومحطة ضخ المياه “القطراني 2” بمنطقة القطراني ببشار.

وزُودت محطة تصفية المياه المستعملة بمخبر للتحاليل الفيزيائية ويتم توجيه المياه المصفاة إلى المنطقة الصناعية ” توميات” على بعد 30 كلم.

وقبلها، أشرف رئيس الجمهورية، على تدشين ووضع حيز الخدمة خط السكة الحديدية “بشار – العبادلة” على مسافة 100 كلم.

يمثل المشروع خطوة إستراتيجية تعزز الربط الوطني بالولاية والبنية التحتية وتفتح آفاقا اقتصادية واعدة للجنوب الغربي.

وشرع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الخميس، في زيارة عمل وتفقد إلى ولاية بشار.