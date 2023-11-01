الرئيس تبون يدشن مستشفى الأم والطفل ببني مسوس (فيديو)

أشرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الأربعاء، على تدشين “مستشفى الأم والطفل” للجيش ببني مسوس بالعاصمة.

وأشرف القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني رفقة الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، على تدشين المستشفى بمناسبة ذكرى اندلاع الثورة التحريرية.

وكان رئيس الجمهورية مرفوقا، خلال مراسم التدشين، برئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، ووزير الصحة، عبد الحق سايحي.

وتعد هذه المؤسسة الاستشفائية المتخصصة في أمراض الأم والطفل بسعة 278 سريرا، لبنة تضاف إلى سلسلة المنشآت الصحية العسكرية وتمثل نموذجا عصريا مطابقا للمعايير الدولية المعمول بها في إنجاز مثل هذه المشاريع.

كما يعتبر هذا المرفق أيضا أحد الإنجازات النوعية التي يتدعم بها الجيش الوطني الشعبي في مجال التكفل الطبي والاجتماعي بمستخدمي الجيش الوطني الشعبي وبذوي الحقوق.

وصبيحة الأربعاء، قام رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بالترحم على أرواح شهداء الثورة التحريرية المجيدة بمقام الشهيد بالعاصمة.