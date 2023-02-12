الرئيس تبون يدعو إلى التسريع بإنهاء الانقسام الفلسطيني

دعا الرئيس عبد المجيد تبون، الأحد، إلى التسريع بتوحيد الصف الفلسطيني للتعبير بصوت واحد عن التطلعات المشروعة للشعب في نيل حريته، في ظل التحديات التي تواجه قضيته.

وجاء ذلك في كلمة الرئيس تبون خلال المؤتمر رفيع المستوى لدعم مدينة القدس المنعقد بالقاهرة والتي قرأها نيابة عنه وزير الخارجية رمطان لعمامرة.

وأكد الرئيس تبون: قناعتنا تبقى راسخة أنه أمام التحديات الوجودية التي تواجهها القضية الفلسطينية اليوم، لابد من الإسراع في إعادة توحيد الصف الفلسطيني للتعبير بصوت واحد عن التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني الأبي وعن حقه الأكيد والراسخ في نيل حريته واستعادة سيادته.

وأضاف أنه “على الصعيد السياسي، تواصل الجزائر بالتنسيق مع الجميع مساعيها الرامية للم الشمل وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية في إطار مسار المصالحة الذي كلل بتوقيع الأشقاء الفلسطينيين على “إعلان الجزائر” والتزامهم بالعمل على تجسيد الاستحقاقات المتضمنة فيه”.

وأوضح: أجدد لكم دعم الجزائر المطلق واستعدادها التام للمساهمة بفعالية في هذا الجهد الجماعي خدمة لقضيتنا المركزية ووفاء لمسؤولياتنا التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق.

وشدد على أن “تمسك الجزائر بالدفاع عن القدس الشريف بكل ما يحمله ذلك من معاني الانسجام والتلاحم مع تاريخها الوطني ومبادئ ثورتها التحريرية المجيدة ليمثل بالنسبة للأجيال الحاضرة امتدادا لجهود أسلافهم الميامين، اللذين نستذكر منهم العالم المجاهد والولي الصالح “سيدي أبي مدين شعيب الغوث التلمساني” الذي اقترن اسمه بالقدس الشريف وبالأوقاف التي تركها مع رفاقه المجاهدين لتشهد على روح الأخوة والتآزر بين أبناء الأمة الواحدة”.