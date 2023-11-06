الرئيس تبون يدعو إلى رفع دعوى قضائية ضد الكيان الصهيوني (فيديو)

دعا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يوم الإثنين، إلى رفع دعوى قضائية ضد الكيان الصهيوني أمام المحكمة الجنائية الدولية والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان.

جاء ذلك في كلمته خلال إشرافه على افتتاح مراسم افتتاح السنة القضائية الجديدة، حيث دعا إلى “رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد الكيان الصهيوني”.

واعتبر الرئيس ذلك “هو السبيل الوحيد لإنهاء عقود من الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين”.

وقال الرئيس تبون: “نتسائل أين هي العدالة في العالم؟ أين هو حق الشعوب المضطهدة؟ وعلى رأسها الشعب الفلسطيني”.

وناشد الرئيس تبون “جميع أحرار العالم والخبراء القانونين العرب والهيئات والمنظمات القاننية إلى رفع دعوى قضائية ضد الكيان الصهيوني”.