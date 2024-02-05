الرئيس تبون يدعو الليبيين إلى لم الشمل وتغليب المصلحة العليا لبلادهم

دعا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الشعب الليبي إلى لم الشمل وتغليب المصلحة العليا لبلادهم والتطلع إلى بناء ليبيا آمنة ومستقرة.

وأكد الرئيس تبون، الاثنين، في كلمة قرأها نيابة عنه الوزير الأول نذير العرباوي في أشغال اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الافريقي حول ليبيا ببرازافيل، أن الجزائر تعرب عن دعها التام لمشروع المصالحة ولن تدخر أي جهد من أجل المساهمة الفعالة في إنجاح هذا المسعى التصالحي.

وأكد الرئيس تبون في كلمته رفض الجزائر لأي تدخل في القرار الليبي ودعا إلى الحفاظ على السيادة الوطنية لهذا البلد الشقيق.

وجدد رئيس الجمهورية في كلمته دعوة الليبيين إلى العمل على تحقيق ما يصبو إليه الشعب الليبي واختيار ممثليه بعيد عن الضغوطات أو تدخلات وإملاءات خارجية ، مشيرا إلى أن ذلك لن يتأتى الا من خلال تنظيم الانتخابات باعتبارها الضامن الوحيد لإشكالية الشرعية في ليبيا.

كما دعا الرئيس تبون إلى انهاء كافة اشكال التواجد العسكري في ليبيا وسحب جميع المرتزقة مهما تغيرت مسمياتهم.

وأضاف أن استخدام القوة لن يؤدي سوى إلى استمرار الأزمة وتعريض الشعب الليبي للخطر.