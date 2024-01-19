-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
خلال القمة الـ19 للحركة :

الرئيس تبون يدعو دول عدم الإنحياز إلى تجديد الالتزام بالمبادئ التأسيسية للحركة

الشروق أونلاين
  • 81
  • 0
الرئيس تبون يدعو دول عدم الإنحياز إلى تجديد الالتزام بالمبادئ التأسيسية للحركة
ح. م
رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.

ألقى الوزير الأول، نذير العرباوي، كلمة باسم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون خلال القمة الـ19 لحركة عدم الإنحياز بالعاصمة الأوغندية كامبالا.

حسب ما نقله التلفزيون الجزائري عن الوزير الأول، فهنأ رئيس الجمهورية “الرئيس الأوغندي على توليه الرئاسة الدورية لحركة عدم الانحياز”، كما أكد أن “الجزائر ستسعى خلال عهدتها بمجلس الأمن للدفاع على القضايا وبناء جسور الحوار”.

رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وخلال كلمته التي قرأها الوزير الأول دعا “دول حركة عدم الانحياز إلى المرافعة الجماعية لصالح القضية الفلسطينية ومحاسبة الاحتلال الصهيوني على جرائمه“.

كما أكد كذلك أن “مسار حركة عدم الانحياز يملي علينا أن نقف مع قضية الصحراء الغربية وحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره”.

رئيس الجمهورية دعا أيضا إلى “تجديد الالتزام بالمبادئ التأسيسية للحركة القائمة على قيم العدالة واحترام الالتزامات الدولية وسيادة الدول وسلامة أراضيها”، وإلى “حماية المصالح المتبادلة وتعزيز المنظومة المتعددة الأطراف كركائز أساسية لبلوغ الأهداف التي سطرها الآباء المؤسسون للحركة والمنبثقة عن روح ميثاق منظمة الأمم المتحدة ومبادئ باندونغ المتسقة مع أهداف التنمية المستدامة لأفق 2030“.

مقالات ذات صلة
عطاف يُشيد بمبادرة جنوب افريقيا ضد الكيان الصهيوني (فيديو)

عطاف يُشيد بمبادرة جنوب افريقيا ضد الكيان الصهيوني (فيديو)

هزة أرضية بشدة 3.5 تضرب ولاية غليزان

هزة أرضية بشدة 3.5 تضرب ولاية غليزان

العرباوي يشارك في قمة حركة عدم الانحياز بأوغندا

العرباوي يشارك في قمة حركة عدم الانحياز بأوغندا

أول مخيم شتوي لأبناء الجالية الجزائرية بإيطاليا

أول مخيم شتوي لأبناء الجالية الجزائرية بإيطاليا

هزة أرضية تضرب ولاية تيبازة

هزة أرضية تضرب ولاية تيبازة

رئيس المجلس الوطني لكوريا الجنوبية يحل غدا بالجزائر

رئيس المجلس الوطني لكوريا الجنوبية يحل غدا بالجزائر

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد