الرئيس تبون يدعو دول عدم الإنحياز إلى تجديد الالتزام بالمبادئ التأسيسية للحركة

خلال القمة الـ19 للحركة :

ألقى الوزير الأول، نذير العرباوي، كلمة باسم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون خلال القمة الـ19 لحركة عدم الإنحياز بالعاصمة الأوغندية كامبالا.

حسب ما نقله التلفزيون الجزائري عن الوزير الأول، فهنأ رئيس الجمهورية “الرئيس الأوغندي على توليه الرئاسة الدورية لحركة عدم الانحياز”، كما أكد أن “الجزائر ستسعى خلال عهدتها بمجلس الأمن للدفاع على القضايا وبناء جسور الحوار”.

رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وخلال كلمته التي قرأها الوزير الأول دعا “دول حركة عدم الانحياز إلى المرافعة الجماعية لصالح القضية الفلسطينية ومحاسبة الاحتلال الصهيوني على جرائمه“.

كما أكد كذلك أن “مسار حركة عدم الانحياز يملي علينا أن نقف مع قضية الصحراء الغربية وحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره”.

رئيس الجمهورية دعا أيضا إلى “تجديد الالتزام بالمبادئ التأسيسية للحركة القائمة على قيم العدالة واحترام الالتزامات الدولية وسيادة الدول وسلامة أراضيها”، وإلى “حماية المصالح المتبادلة وتعزيز المنظومة المتعددة الأطراف كركائز أساسية لبلوغ الأهداف التي سطرها الآباء المؤسسون للحركة والمنبثقة عن روح ميثاق منظمة الأمم المتحدة ومبادئ باندونغ المتسقة مع أهداف التنمية المستدامة لأفق 2030“.