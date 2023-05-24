الرئيس تبون يدعو رجال الأعمال البرتغاليين إلى الإستثمار في الجزائر

دعا رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الأربعاء، المستثمرين البرتغاليين إلى إقامة شراكة مع نظرائهم الجزائريين.

وخلال أشغال منتدى رجال الأعمال الجزائري-البرتغالي، أكد رئيس الجمهورية أن قانون الاستثمار الجديد يهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار في الجزائر ويحمي المستثمرين.

وبالمناسبة دعا الرئيس تبون المستثمرين البرتغاليين إلى إقامة شراكات مع رجال الأعمال الجزائريين في الجزائر، مشيرا إلى أن الاقتصاد الجزائري المتعافي من الديون يهدف إلى خلق المزيد من مناصب الشغل.

من جهة أخرى، صرح رئيس الجمهورية بأن الجزائر تسعى إلى تطوير شراكتها في مجال الطاقات المتجددة.

البرتغال تتطلع إلى شراكة مثمرة مع الجزائر في مجال الطاقات المتجددة

من جهته، قال الوزير الأول البرتغالي، أنطونيو كوستا، بأن الجزائر شريك قوي لبلاده، مشيدا بحرص الرئيس تبون على الدفع بهذه الشراكة.

وفي كلمة له خلال افتتاح منتدى رجال الأعمال الجزائري-البرتغالي، أشاد الوزير الأول بحرص رئيس الجمهورية للدفع بهذه الشراكة، خاصة في المجال الاقتصادي.

كما أكد أنطونيو كوستا أن هناك العديد من المجالات التي يمكن تطوير الشراكة الثنائية فيها، على غرار الطاقات المتجددة والهيدروجين

وأشرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الأربعاء، على افتتاح منتدى رجال الأعمال الجزائري-البرتغالي.

المنتدى والذي يأتي خلال اليوم الأخير من زيارة الرئيس إلى البرتغال يهدف إلى التقريب بين مستثمري البلدين وبحث فرص التعاون والشراكة المتاحة وكذا إعطاء دفع قوي للتعاون الاقتصادي.

كما سيشرف رئيس الجمهورية، رفقة رئيس الوزراء البرتغالي، أنطونيو كوستا، على مراسم التوقيع على اتفاقيات ثنائية تشمل العديد من مجالات التعاون بين البلدين.

وسيقوم رئيس الجمهورية بعدها بزيارة مقر البرلمان البرتغالي، حيث سيستقبل من طرف أوغستو سانتوس سيلفا، رئيس هذه الهيئة التشريعية التي تأسست سنة 1976 تحت تسمية مجلس الجمهورية وتتشكل من 230 عضوا.