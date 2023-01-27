الرئيس تبون: الإصلاحات حسنت بيئة الإستثمار في ظرف وجيز

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الجمعة، أن الإصلاحات العميقة التي قامت بها الجزائر أفضت إلى تحسين بيئة الإستثمار في ظرف وجيز.

وجاء هذا في رسالة وجهها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى المشاركين في الملتقى الدولي حول دور المحامي في مرافقة الاستثمارات وتسوية النزاعات، والتي قرأ نصها مستشار الرئيس المكلف بالشؤون القانونية والقضائية بوعلام بوعلام.

وقال الرئيس”ينبغي أن يسود الإقتناع لدى المتعاملين الاقتصاديين سواء كانوا جزائريين أو أجانب أن الجزائر قد عملت وستستمر في عملها على توفير كل اللبنات الأساسية لدعم الإستثمار وتحسين مناخ الأعمال وحمايته من أي شوائب قد تعيقه أو تقيدهم في إطار ممارسة نشاطهم وأعمالهم ببلادنا”.

كما أبرز رئيس الجمهورية أن الإستثمار سواء كان داخليا أو خارجيا يعتبر من “الأولويات الاستراتيجية للجزائر في إطار التوجه الجديد الذي سلكته الدولة في هذا المجال بالنظر الى متطلبات التنمية وفي ظل المتغيرات الدولية التي لها انعكاسات مباشرة على اقتصاديات الدول”، لافتا إلى أن دستور نوفمبر 2020 خص الإستثمار بمكانة هامة في تحقيق التنمية وتنويع الاقتصاد الوطني وضمان استدامته.

وأكد في ذات الصدد على أهمية الإصلاحات التي باشرتها الدولة لدعم الإستثمار لا سيما على المستوى التشريعي والتنظيمي والإداري والمؤسساتي خصوصا في قطاعات المالية والبنوك والصناعة والفلاحة وهذا “لتحسين بيئة الاستثمار وزيادة جاذبيتها خاصة بعد بلورة الرؤية الاستشرافية للاقتصاد الوطني بشكل أوضح في دستور نوفمبر 2020 الذي نص على حرية الاستثمار و التجارة و المقاولاتية”.

وفي إطار عصرنة العدالة، يقول الرئيس تم الشروع في التقاضي الإلكتروني في كل المواد سواء كانت مدنية أو تجارية، وبهذه المناسبة أدعو وزارة العدل إلى المضي قدما في اتخاذ كل الإجراءات والمساعي لتجسيد هذه العملية في أقرب الآجال.

وأضاف “ولطمأنة المستثمرين تم تعزيز حق الإطلاع والإعلام والشفافية من خلال إنشاء بوابة إلكترونية تحتوي على أهم النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بمجال التجارة والإستثمار والأعمال”.

وفي السياق ذاته يضيف الرئيس” أطلب من الحكومة العمل على تعميم استعمال الوسائل الإلكترونية لتشمل مختلف المعاملات في جميع القطاعات الأخرى والإدارات والهيئات التي لها صلة بالإستثمار والتجارة”.

وتابع ” ذلك لتسهيل الحياة اليومية للمواطن وهو ما يستفيد به المستثمرون لا محال بتمكينهم من إنجاز معاملاتهم في أقصر الآجال وبأيسر الطرق الممكنة وبكل شفافية”.

وأكد الرئيس تبون في رسالته أن القضاء هو الضامن الوحيد الحامي للحقوق خاصة في نشوب النزاعات.