الرئيس تبون يزفّ بشرى سارّة لِذوي الهمم العالية

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق، بِتعديل النّص المُحدّد لِكيفيات تطبيق الأحكام القانونية الأساسية المُتعلّقة بِرياضيي النخبة والمستوى العالي، والتعويضات عن النتائج الممنوحة لِهؤلاء الرياضيين، تحديدا.

كما أسدى الرئيس تبون توجيهاته من أجل “التكفّل الحقيقي والفعلي” بِالانشغالات الإجتماعية لِذوي الهمم العالية، بِالإضافة الى “وضع حافلة مُهيّأة تحت تصرّف الاتحادية الرياضية لِذوي الإحتياجات الخاصة”.

وحصد رياضيو ذوي الهمم العالية نتائج باهرة، ورفعوا العلم الجزائري عاليا في المحافل الدولية. بِدليل أنهم افتكّوا 27 ميدالية ذهبية و22 فضية و36 برونزية، في تاريخ مشاركاتهم في أولمبياد ذوي الاحتياجات الخاصّة. عِلما أن الرياضة الجزائرية بدأت تحضر وقائع هذا الأولمبياد عام 1992، خلال نسخة مدينة برشلونة الإسبانية.