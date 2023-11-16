الرئيس تبون يزور المعرض المنظم في إطار أيام المقاولاتية

قام رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الخميس، بالمركز الدولي للمؤتمرات بزيارة أجنحة المعرض المنظم في إطار أيام المقاولاتية.

ويضم هذا المعرض عديد المؤسسات العمومية والخاصة من مختلف القطاعات، وكذا مؤسسات لشباب من حاملي المشاريع, ومن أبناء الجالية الجزائرية في الخارج, المشاركة في هذا الحدث.

ويأتي ذلك قبيل افتتاح لقاء رئيس الجمهورية مع رواد الأعمال الاقتصاديين، في ختام فعاليات أيام المقاولاتية.

الرئيس تبون يُشرف على اختتام فعاليات أيام المقاولاتية

ووصل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى المركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال للإشراف على اختتام فعاليات أيام المقاولاتية الموسومة بشعار “المقاولاتية في قلب التجديد الجزائري”.