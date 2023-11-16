-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

الرئيس تبون يزور المعرض المنظم في إطار أيام المقاولاتية

الشروق أونلاين
  • 303
  • 0
الرئيس تبون يزور المعرض المنظم في إطار أيام المقاولاتية

قام رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الخميس، بالمركز الدولي للمؤتمرات بزيارة أجنحة المعرض المنظم في إطار أيام المقاولاتية.

ويضم هذا المعرض عديد المؤسسات العمومية والخاصة من مختلف القطاعات، وكذا مؤسسات لشباب من حاملي المشاريع, ومن أبناء الجالية الجزائرية في الخارج, المشاركة في هذا الحدث.

ويأتي ذلك قبيل افتتاح لقاء رئيس الجمهورية مع رواد الأعمال الاقتصاديين، في ختام فعاليات أيام المقاولاتية.

الرئيس تبون يُشرف على اختتام فعاليات أيام المقاولاتية

ووصل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى المركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال للإشراف على اختتام فعاليات أيام المقاولاتية الموسومة بشعار “المقاولاتية في قلب التجديد الجزائري”.

مقالات ذات صلة
قرارات رئيس الجمهورية بإنهاء المهام ليست مجرد استعراض

قرارات رئيس الجمهورية بإنهاء المهام ليست مجرد استعراض

“أبو عبيدة” في مواضيع الواجبات المنزلية والفروض

“أبو عبيدة” في مواضيع الواجبات المنزلية والفروض

وزارة الفلاحة: الشروع في تفريغ 30 ألف طن من مخزون البطاطا الموجه للاستهلاك

وزارة الفلاحة: الشروع في تفريغ 30 ألف طن من مخزون البطاطا الموجه للاستهلاك

هكذا قضى سبعة شبان حرقا على متن شاحنة بوهران

هكذا قضى سبعة شبان حرقا على متن شاحنة بوهران

الفريق أول شنقريحة يزور الوحدة الـ72 للقوات الجوية الصينية (صور)

الفريق أول شنقريحة يزور الوحدة الـ72 للقوات الجوية الصينية (صور)

تأجيل محاكمة المشاركين في التفجير الإرهابي لمقر أمن تيارت

تأجيل محاكمة المشاركين في التفجير الإرهابي لمقر أمن تيارت

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد