الرئيس تبون يزور ضريح مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك

مواصلة لزيارة الدولة التي يجريها إلى تركيا، بدعوة من نظيره التركي رجب طيب أردوغان، زار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الإثنين ضريح مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك في العاصمة أنقرة.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، سيخصّ الرئيس تبون باستقبال رسمي من طرف نظيره التركي بالمجمّع الرئاسي في أنقرة.

كما سيجري رئيس الجمهورية محادثات ثنائية على انفراد، مع الرئيس التركي، قبل أن تتوسّع المحادثات لتشمل وزراء ومسؤولي البلدين.

ومن المنتظر أيضا أن يتم التوقيع بعد المحادثات، على اتفاقيات ومذكرات تفاهم لتعزيز التعاون بين الجزائر و تركيا في عدة مجالات، يضيف المصدر.

هذا أهم ما قاله الرئيس تبون خلال لقائه بالجالية الجزائرية في تركيا

مساء الأحد 15 ماي، التقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في مستهلّ زيارة الدولة التي يجريها إلى تركيا، مع ممثلين عن الجالية الوطنية المقيمة هناك.

وخلال لقائه بأفراد من الجالية الجزائرية، استمع الرئيس تبون الى كل المتدخلين من الحضور, كما رد على أسئلتهم بخصوص القضايا المتعلقة بوضعية النقل الجوي و اسعار التذاكر و ظروف الحصول على الوثائق الادارية لدى مصالح القنصليات الجزائرية.

وأوضح رئيس الجمهورية ان الدولة تبذل مجهودات جبارة و تجند جميع الوسائل المادية من اجل مساعدة الجالية الوطنية بالخارج, خاصة خلال الظروف الصحية الصعبة المتعلقة بوباء كوفيد-19 حيث تم اجلاء كل الجزائريين العالقين بالخارج.

و في مجال النقل, ذكر رئيس الجمهورية بأمره المتعلق باقتناء 15 طائرة جديدة لتعزيز اسطول الخطوط الجوية الجزائرية و ذلك ما يسمح بتحسين نقل الجالية المتواجدة بالخارج.

كما اكد رئيس الجمهورية دعمه للشباب و المواصلة في الاستثمار في التكوين و التعليم, مذكرا بأن الجزائر من بين الدول القليلة في المنطقة التي توفر الظروف و الامكانيات اللازمة لدراسة اكثر من 14 مليون تلميذ و شاب جامعي.

وخلال هذا اللقاء، استمع رئيس الجمهورية الى انشغالات و اقتراحات مختلف ممثلي الجالية المقيمة بتركيا كما رد على اسئلتهم بخصوص الوضع في الجزائر و واقع العلاقات الثنائية بين الجزائر وتركيا.

وبهذا الخصوص, اكد رئيس الجمهورية على أهمية العلاقات بين البلدين, مبرزا انها “علاقات قوية جدا على جميع الاصعدة لا سيما اقتصاديا, سياسيا و تاريخيا”.

و ابرز السيد تبون بان زيارته الى تركيا كانت “ضرورية” خاصة و ان العلاقات الثنائية عرفت تطورا ملحوظا خلال السنتين الاخيرتين, مضيفا ان الجزائر “مستعدة لتطوير العلاقات مع الجمهورية التركية الشقيقة الى اعلى مستوى”.

كما لفت رئيس الجمهورية الى ان الاستثمارات التركية في الجزائر تعد في المرتبة الاولى من بين الدول التي تستثمر بها تركيا حيث بلغت اكثر من 4 مليار دولار و ان حجم المبادلات التجارية بين البلدين يتراوح ما بين 4 و 5 مليار دولار في السنة.

وبهذا الشأن, اشار السيد تبون الى رغبة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان و كل المسؤولين الاتراك بالعمل سويا مع الجزائر لرفع قيمة الاستثمارات و الولوج الى السوق الافريقية.

وفيما يخص الوضعية الاقتصادية للجزائر, طمأن السيد تبون افراد الجالية المقيمين بتركيا حول “تحسن الوضع المالي للبلاد” مما سمح بالابتعاد عن الاستدانة الخارجية لدى صندوق النقد الدولي والبنك العالمي.

“بفضل وعي الجزائريات والجزائريين تبتعد البلاد يوما بعد يوم لما برمج لها من طرف البعض الذين كانوا يزرعون اليأس و يتوقعون لجوء الجزائر الى المديونية في سنة 2020”, يقول السيد الرئيس.

وفي هذا الاطار, كشف رئيس الجمهورية عن تحسن مستوى احتياطات الصرف الخارجي التي فاقت 42 مليار دولار خلال هذه السنة و تسجيل فائض تجاري بلغ 1,5 مليار دولار خلال سنة 2021.

وفي هذا الجانب, ابرز رئيس الجمهورية بان سياسة النهوض بالاقتصاد الوطني ستتواصل على أسس متينة من اجل الرفع من الانتاج الوطني و التصدير و التقليص من الواردات, مذكرا بان الجزائر استطاعت خلال سنة 2021 الرفع من قيمة الصادرات خارج المحروقات الى اكثر من 5 مليار دولار وهذا للمرة الاولى منذ 25 سنة.

و تسعى الجزائر, يضيف الرئيس تبون, الى رفع قيمة الصادرات خارج المحروقات الى 7 مليار دولار في السنة الجارية, داعيا الجالية الوطنية الى المساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني و الاستثمار في خلق الثروة.

وقد حلّ الرئيس تبون يوم الأحد بالعاصمة التركية أنقرة، في إطار زيارة دولة يجريها إلى تركيا، ستدوم ثلاثة أيام. وهذا بدعوة من نظيره التركي.

و كان في استقبال الرئيس تبون بمطار أنقرة الدولي، نائب الرئيس التركي فؤاد أوكتاي وعدد من كبار المسؤولين في تركيا.

وحسب ماذكرته وكالة الأنباء الجزائرية، سيجري الرئيس تبون “محادثات مع أخيه رئيس جمهورية تركيا، حول العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها”.

كما سيتطرق الرئيسان إلى “قضايا إقليمية ودولية ذات الاهتمام المشترك”، حسب ما نقلته الوكالة عن بيان للرئاسة.

وغادر رئيس الجمهورية الجزائر متوجّها إلى تركيا، في زيارة دولة تدوم 3 أيام بدعوة من نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

وكان في توديع رئيس الجمهورية بمطار هواري بومدين، حسب بيان الرئاسة، الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنقريحة، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية عبد العزيز خلف.

رئيس الجمهورية في زيارة إلى تركيا تدوم ثلاثة أيام

وكانت رئاسة الجمهورية قد أعلنت السبت أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، سيشرع بداية من الأحد، في زيارة دولة، إلى تركيا، تدوم ثلاثة أيام، بدعوة من رجب طيب أردوغان، رئيس جمهورية تركيا.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية “وسيكون للسيد الرئيس، محادثات مع أخيه رئيس جمهورية تركيا، تتمحور حول العلاقات الثنائية بين الجزائر وتركيا، وسبل دعمها وتعزيزها، بما يسهم في تحقيق مصالح الشعبين الشقيقين ، بالإضافة إلى قضايا إقليمية ودولية ذات الاهتمام المشترك”.