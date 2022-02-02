الرئيس تبون يستجيب لاستغاثة شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة

الشاب أبو بكر بلال الذي أصيب بإعاقة جسدية إثر حادث مرور

استجاب رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لاستغاثة شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة بعد عرض بورتريه عنه عبر حصة “في التأني السلامة”.

ونقل التلفزيون الجزائري خلال نشرة الثامنة، الثلاثاء، اتصالا هاتفيا مباشرا من وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، للشاب أبو بكر بلال يبلغه بتعليمة رئيس الجمهورية التكفل بعلاجه خارج الوطن.

وأعرب الشاب الذي أصيب بإعاقة جسدية إثر حادث مرور عن سعادته بخبر التكفل، كما تقدم وأبويه بأسمى عبارات الشكر للرئيس ولكل من ساهم في إيصال صرخته.

وتفاعل نشطاء عبر شبكات التواصل الاجتماعي مع قصة بلال، وكان الكثيرون قد طالبوا بمساعدته قبل أن يتدخل الرئيس بأوامر تسهيل إجراءات تنقله للخارج.