الرئيس تبون يستجيب لاستغاثة شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة
استجاب رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لاستغاثة شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة بعد عرض بورتريه عنه عبر حصة “في التأني السلامة”.
ونقل التلفزيون الجزائري خلال نشرة الثامنة، الثلاثاء، اتصالا هاتفيا مباشرا من وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، للشاب أبو بكر بلال يبلغه بتعليمة رئيس الجمهورية التكفل بعلاجه خارج الوطن.
رئيس الجمهورية الجزائرية السيد @TebbouneAmadjid يأمر بالتكفل بحالة الشاب أبو بكر بلال الذي يعاني من إعاقة جسدية إثر حادث مرور، بعد بث بورتريه في حصة في التأني سلامة للتلفزيون الجزائري pic.twitter.com/RdzcqxzWmt
— Mebarek Nebchi (@NebchiMebarek) February 1, 2022
وأعرب الشاب الذي أصيب بإعاقة جسدية إثر حادث مرور عن سعادته بخبر التكفل، كما تقدم وأبويه بأسمى عبارات الشكر للرئيس ولكل من ساهم في إيصال صرخته.
وتفاعل نشطاء عبر شبكات التواصل الاجتماعي مع قصة بلال، وكان الكثيرون قد طالبوا بمساعدته قبل أن يتدخل الرئيس بأوامر تسهيل إجراءات تنقله للخارج.
قالك الرئيس تبون تكفل ب ابو بكر بلال باش يروح يداوي في الخارج …اخبار الثامنة
خاطيني السياسة .. اعجبني الخبر برك🌺🌺
— 💞🌺 نظرات هادئة 🌺💞 (@mesparents_1_) February 1, 2022