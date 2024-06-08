الرئيس تبون يستدعي الهيئة الناخبة

وقّع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مرسوما رئاسيا يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لإجراء انتخابات رئاسية مسبقة يوم السبت 7 سبتمبر سنة 2024.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية:

بناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85 و91 الفقرات 7، 10 ،11، والمادتان 62 الفقرة 2 و246 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 هـ الموافق 10 مارس سنة 2021، والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدّل والمتمم، وقّع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، المرسوم الرئاسي رقم 182-24 المؤرخ في 2 ذو الحجة عام 1445 هـ الموافق 8 يونيو 2024، المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لإجراء انتخابات رئاسية مسبقة يوم السبت 7 سبتمبر سنة 2024.

كما تضمن أيضا نفس المرسوم الرئاسي، الشروع في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، ابتداء من يوم الأربعاء 12 يونيو سنة 2024، على أن تختتم يوم الخميس 27 يونيو سنة 2024.