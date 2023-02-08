الرئيس تبون يستدعي سفير الجزائر لدى فرنسا للتشاور

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الأربعاء، باستدعاء سفير الجزائر لدى فرنسا بشكل فوري للتشاور. على خلفية مُشاركة دبلوماسيين وقنصليين ورجال أمن فرنسيين في تهريب رعية جزائرية بطريقة غير شرعية، وغير رسمية، في حين يفترض أن تكون موجودة في الجزائر بناء على أوامر القضاء الجزائري.

وأعربت وزارة الخارجية والجالية الوطنية بالخارج للسفارة الفرنسية، عن إدانة الجزائر الشديدة لانتهاك السيادة الوطنية من قبل موظفين دبلوماسيين وقنصليين وأمنيين تابعين للدولة الفرنسية، شاركوا في عملية تسلّل سريّة وغير مشروعة لمواطنة جزائرية.

وعبّرت الجزائر عبر مذكرة رسمية أصدرتها الخارجية عن رفضها لهذا التطور غير المقبول الذي يلحق ضررا كبيرا بالعلاقات الجزائرية الفرنسية.