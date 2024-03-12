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الجزائر

الرئيس تبون يستعرض الوضع في فلسطين مع نظيره المصري

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون يستعرض الوضع في فلسطين مع نظيره المصري
رئاسة الجمهورية (فيسبوك)
تلقى الرئيس تبون مكالمة هاتفية من نظيره المصري، اليوم الثلاثاء 12 مارس 2024.

تلقى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مكالمة هاتفية من نظيره المصري، السيد عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، 12 مارس.

حسب ما أفادت به رئاسة الجمهورية، الرئيس المصري، هنّأ الرئيس تبون “بحلول شهر رمضان المبارك، متمنيا له وللشعب الجزائري دوام الخير والازدهار.”

السيد عبد المجيد تبون بدوره أعرب بالمناسبة ذاتها “عن تهانيه الخالصة للرئيس السيسي، وتمنياته للشعب المصري الشقيق الهناء والتقدّم.”

واستعرض الطرفان خلال هذه المكالمة “آخر التطورات في فلسطين المحتلة ولاسيما بقطاع غزة” يضيف بيان رئاسة الجمهورية.

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