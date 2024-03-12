الرئيس تبون يستعرض الوضع في فلسطين مع نظيره المصري

تلقى الرئيس تبون مكالمة هاتفية من نظيره المصري، اليوم الثلاثاء 12 مارس 2024.

تلقى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مكالمة هاتفية من نظيره المصري، السيد عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، 12 مارس.

حسب ما أفادت به رئاسة الجمهورية، الرئيس المصري، هنّأ الرئيس تبون “بحلول شهر رمضان المبارك، متمنيا له وللشعب الجزائري دوام الخير والازدهار.”

السيد عبد المجيد تبون بدوره أعرب بالمناسبة ذاتها “عن تهانيه الخالصة للرئيس السيسي، وتمنياته للشعب المصري الشقيق الهناء والتقدّم.”

واستعرض الطرفان خلال هذه المكالمة “آخر التطورات في فلسطين المحتلة ولاسيما بقطاع غزة” يضيف بيان رئاسة الجمهورية.