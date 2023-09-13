الرئيس تبون يستقبل أعضاء المكتب الموسع لمجلس تجديد الاقتصاد الجزائري (فيديو)

بحضور عدد من وزراء الحكومة..

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأربعاء، أعضاء المكتب الموسع لمجلس تجديد الاقتصاد الجزائري برئاسة كمال مولى.

وشكل هذا اللقاء الذي طلبه أعضاء المكتب الموسع لمجلس تجديد الاقتصاد الجزائري حسب بيان الرئاسة،” فرصة لنقل انشغالات المتعاملين الاقتصاديين”.

“الذين ثمنوا القرارات الهامة التي اتخذها الرئيس عبد المجيد تبون للنهوض بالقطاع الاقتصادي في البلاد”.

وحضر اللقاء الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، مدير ديوان رئاسة الجمهورية، النذير العرباوي، وزير المالية لعزيز الفايد، وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون.

بالإضافة إلى وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، والمدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عمر ركاش، يضيف البيان.