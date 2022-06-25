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الرئيس تبون يستقبل أمير دولة قطر بمطار وهران

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون يستقبل أمير دولة قطر بمطار وهران

استقبل رئيس جمهورية عبد المجيد تبون، اليوم السبت، بمطار وهران، أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بمطار وهران.

وحل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، كضيف شرف في مراسم افتتاح ألعاب البحر الأبيض المتوسط، التي تحتضنها مدينة وهران.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية ” بدعوة من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، يحل، السبت، بالجزائر، أمير دولة قطر الشقيقة، سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ضيف شرف، في مراسم افتتاح ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي تحتضنها مدينة وهران”.

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