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الجزائر

الرئيس تبون يستقبل أمين سر اللجنة المركزية لفتح الفلسطينية

س. ع
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الرئيس تبون يستقبل أمين سر اللجنة المركزية لفتح الفلسطينية
ح.م

حظي أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية، الفريق جبريل الرجوب، المبعوث الخاص لرئيس دولة فلسطين، محمود عباس، باستقبال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الأحد بالجزائر العاصمة.
وذكرت الرئاسة في بيان لها أنّ الاستقبال قد جرى بمقر رئاسة الجمهورية بحضور وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية، عبد العزيز خلف.
وكان جبريل الرجوب، وهو كذلك رئيس المجلس الأعلى الفلسطيني للشباب والرياضة، التقى لعمامرة، السبت، حيث أشاد عقب اللقاء، بمبادرة الرئيس تبون، التي “سعت إلى إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، وهي شرط لإقامة الدولة الفلسطينية”.
وشدد الرجوب على تمسك حركة “فتح” بهذه المبادرة والعمل على إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967.
وفي سياق ما يعيشه الفلسطينيون من أحداث مأساوية نتيجة الانتهاكات الصهيونية، ذَكر الرجوب أن الشعب الفلسطيني يخوض مواجهة على مدار الساعة في وجه “الاحتلال الفاشي العنصري، الذي يستهدفنا في فلسطين أرضا وشعبا وتاريخا ومقدسات”.
ولفت الرجوب إلى صمود وإصرار الفلسطينيين على أن “الدولة المستقلة كاملة السيادة، حسب قرارات الشرعية الدولية، والقدس عاصمتها هي عنصر ثابت الوجود في معادلة الصراع، ولا حل ولا سلام ولا أمن ولا استقرار بدون ذلك”.

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