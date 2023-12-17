-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

الرئيس تبون يستقبل أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية

الشروق أونلاين
  • 234
  • 0
الرئيس تبون يستقبل أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية
جانب من الاستقبال

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يوم الأحد، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية الفريق جبريل الرجوب. 

وأفاد بيان الرئاسة الجزائرية أن اللقاء حضره رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية بالنيابة بوعلام بوعلام.

بالإضافة إلى “المدير العام للأمن الداخلي اللواء جمال كحال، والأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج لوناس مقرمان”.

وعن الجانب الفلسطيني حضر اللقاء، “عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، وسفير دولة فلسطين بالجزائر فايز أبو عيطة”.

مقالات ذات صلة
أخبار الجزائر ليوم الأحد 17 ديسمبر 2023

أخبار الجزائر ليوم الأحد 17 ديسمبر 2023

الرئيس تبون يؤكد وقوف الدولة إلى جانب المستثمرين

الرئيس تبون يؤكد وقوف الدولة إلى جانب المستثمرين

أربع لغات من بينها العربية تسود العالم في غضون 20 عاما المقبلة

أربع لغات من بينها العربية تسود العالم في غضون 20 عاما المقبلة

هزة أرضية تضرب ولاية البويرة

هزة أرضية تضرب ولاية البويرة

وزارة الداخلية: حركة في سلك المفتشين العامين بالولايات

وزارة الداخلية: حركة في سلك المفتشين العامين بالولايات

“آف بي آي” يُراسل زرقان

“آف بي آي” يُراسل زرقان

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد