الرئيس تبون يستقبل أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية

جانب من الاستقبال

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يوم الأحد، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية الفريق جبريل الرجوب.

وأفاد بيان الرئاسة الجزائرية أن اللقاء حضره رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية بالنيابة بوعلام بوعلام.

بالإضافة إلى “المدير العام للأمن الداخلي اللواء جمال كحال، والأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج لوناس مقرمان”.

وعن الجانب الفلسطيني حضر اللقاء، “عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، وسفير دولة فلسطين بالجزائر فايز أبو عيطة”.