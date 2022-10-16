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الجزائر

الرئيس تبون يستقبل الأمين العام لـ أوبك

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون يستقبل الأمين العام لـ أوبك
ح.م
جانب من اللقاء

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مساء الأحد، هيثم الغيص الأمين العام لمنظمة البلدان المصدّرة للبترول (أوبك)، الذي يجري زيارة إلى الجزائر.

وقال الغيص في تصريح صحفي عقب لقائه مع الرئيس تبون:”شرف كبير لي أن أقابل الرئيس تبون لأول مرة. استمعت لتوجيهاته ونصائحه فيما يخصّ العمل وتوحيد الصفّ في أوبك، وأهمية القرار الجماعي في المنظمة”.

وأضاف يقول:”كما تعلمون، لعبت الجزائر دورا تاريخيا في اتفاق تخفيض إنتاج النفط عام 2016، فاللبنة الأولى للاتفاق كانت من الجزائر. وقد تقدّمت بالشكر للرئيس تبون، على دور بلاده الداعم لكلّ أعمال المنظمة”.

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