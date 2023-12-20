الرئيس تبون يستقبل الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي (فيديو)

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يوم الأربعاء، الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي مصطفى ياحي.

وأفاد بيان رئاسة الجمهورية أن استقبال الرئيس تبون للأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي جاء بطلب منه.

وأشاد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي بـ”المقاربة الشجاعة للرئيس تبون، التي بدأت تعطي ثمارها في الجانب الاجتماعي، خاصة فيما يتعلق بتحسين القدرة الشرائية للمواطن في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية”.

وأوضح ياحي أن هذا اللقاء شكل “فرصة للاستماع إلى رئيس الجمهورية حول عدة قضايا وطنية ودولية وكذا الملفات ذات الصلة بالسياسة الخارجية”.