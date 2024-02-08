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الجزائر

الرئيس تبون يستقبل الأمين العام لمنتدى الدول المصدّرة للغاز

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون يستقبل الأمين العام لمنتدى الدول المصدّرة للغاز
ح.م
جانب من اللقاء

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الخميس، الأمين العام لمنتدى الدول المصدّرة للغاز محمد حمال، الذي يجري زيارة رسمية إلى الجزائر.

وحلّ حمال بالجزائر يوم الأربعاء، حيث حظي في مستهلّ زيارته باستقبال من وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف.

وتأتي زيارة حامل إلى الجزائر، في إطار التحضيرات الجارية لعقد القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز، التي تحتضنها البلاد نهاية الشهر الجاري.

وتُعقد القمة بتاريخ 2 مارس 2024، على أن تبدأ الفعاليات المصاحبة لها في 29 فيفري. على مستوى المركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال.

ويضم منتدى الدول المصدرة للغاز 12 دولة عضوا، و7 دول بصفة “مراقب”. ويمثل المنتدى 69 بالمئة من احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة في العالم، و51 بالمئة من تجارة الغاز الطبيعي المسال.

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