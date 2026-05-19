الجزائر

الرئيس تبون يستقبل الخليفة العام للفيضة التيجانية بالسنغال

لقطة شاشة (رئاسة الجمهورية)
جانب من الاستقبال.

استقبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، 19 ماي، الشيخ محمد الماحي إبراهيم نياس، الخليفة العام للفيضة التيجانية بالسنغال والوفد المرافق له.

ووفقا لما أفادت به الرئاسة، حضر اللقاء عن الجانب الجزائري السادة إبراهيم مراد وزير دولة مكلف بالمفتشية العامة لمصالح الدولة والجماعات المحلية، الشيخ سيدي علي بلعرابي الخليفة العام للطريقة التيجانية، محمد حسوني مستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بالشؤون الدينية والزوايا والمدارس القرآنية.

أما عن الجانب السنغالي السادة محمد الخليفة شيخ إبراهيم نياس، الفيضة التيجانية بالسنغال، محمد مصطفى نياس، الفيضة التيجانية بالسنغال، محمد مكي نياس، الفيضة التيجانية بالسنغال، وعبد الرحمن نداو، الفيضة التيجانية بالسنغال.

