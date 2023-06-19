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الجزائر

الرئيس تبون يستقبل الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني (فيديو)

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون يستقبل الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني (فيديو)
ح.م
الرئيس تبون يستقبل الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الأحد، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، والد أمير دولة قطر تميم بن حمد.

وجرى هذا اللقاء بحضور مدير ديوان رئاسة الجمهورية النذير العرباوي، والشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي لأمير دولة قطر.

وتولى حمد بن خليفة قيادة دولة قطر لمدة 18 سنة، قبل أن يسلّم الإمارة لولي عهده ونجله تميم بن حمد آل ثاني في جوان 2013.

وتحكم أسرة آل ثاني قطر منذ منتصف القرن التاسع عشر، وقد أصدرت البلاد دستورها الدائم عام 2004، بعد استفتاء شعبي.

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