ساعد الجزائر على إزالة الملايين من ألغام الاستعمار الفرنسي

الرئيس تبون يستقبل العقيد الروسي المتقاعد أندريه بافلينكو (فيديو)

الرئيس تبون يستقبل العقيد الروسي المتقاعد أندريه بافلينكو (فيديو)
ح.م
لقطة من الفيديو

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الثلاثاء، العقيد الروسي المتقاعد أندريه بافلينكو، الذي يحمل وسام الاستحقاق الوطني منذ 2023، نظير في إسهامه في جهود نزع الألغام بالجزائر.

وقال بيان للرئاسة إن “بافلينكو خبير سابق في نزع الألغام، وقد لعب دورًا رئيسيًا في مساعدة الجزائر بعد الاستقلال، على إزالة الألغام التي زرعها الاحتلال الفرنسي خلال الثورة التحريرية”.

“حيث تمكنت الجزائر من إزالة 9 ملايين لغم، من إجمالي 11 مليونا. فيما انفجر مليونان منها، في عمليات تدميرية، وأخرى أسفرت عن إصابة عديد الجزائريين”، يضيف البيان.

ومُنح العسكري الروسي المتقاعد وسام الاستحقاق الوطني عام 2023، من قبل الرئيس تبون. خلال زيارة قادته إلى روسيا.

كما كرّمه الفريق أول السعيد شنقريحة الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي في 2024، نظير دوره في تكوين فرق عملياتية لنزع الألغام.

