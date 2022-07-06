الرئيس تبون يستقبل المؤرخ الفرنسي بنيامين ستورا
استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأربعاء، المؤرخ الفرنسي بنيامين ستورا.
وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، نقل ستورا رسالة خطية للرئيس عبد المجيد تبون من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.
استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأربعاء، المؤرخ الفرنسي بنيامين ستورا.
وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، نقل ستورا رسالة خطية للرئيس عبد المجيد تبون من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.
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