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الجزائر

الرئيس تبون يستقبل المبعوث الأممي إلى ليبيا

سهام.ح
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الرئيس تبون يستقبل المبعوث الأممي إلى ليبيا
ح.م
جانب من اللقاء

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عبد الله باتيلي، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، بليبيا.

وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية أن اللقاء حضره وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج،رمطان لعمامرة، وعبد العزيز خلف مدير ديوان رئاسة الجمهورية.

المبعوث الأممي إلي ليبيا يشيد بدعم الجزائر للحل السياسي للأزمة

ويوم الثلاثاء 24 جانفي 2023، نوه رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي بدور الجزائر في دعم مسار الحل السياسي للأزمة في ليبيا وتضامنها الدائم معها.

وأكد باتيلي، الثلاثاء، خلال لقائه بوزير الخارجية رمطان لعمامرة على الاهتمام الخاص الذي يوليه للتنسيق مع  الجزائر ودول الجوار بغية تسريع مسار التسوية السلمية للأزمة.

وأفاد بيان لوزراة الخارجية أن الوزير لعمامرة جدد من جهته دعم الجزائر لمساعي الأمم المتحدة في هذا الاتجاه، مؤكدا استعدادها لوضع خبرتها تحت تصرف الأشقاء الليبيين خاصة فيما يتعلق بتجسيد المصالحة الوطنية وتنظيم الانتخابات”.

وأوضح البيان أن المباحثات بين الطرفين، “تركزت حول مستجدات الأوضاع في دولة ليبيا والجهود المبذولة لتوفير الشروط الضرورية لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية المنتظرة باعتبارها السبيل الوحيد لتكريس إرادة الشعب الليبي في اختيار حكامه وتوحيد مؤسساته الوطنية”.

وللإشارة يقوم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبد الله باتيلي، زيارة عمل إلى الجزائر تدوم يومين.

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