الرئيس تبون يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الصومالي

استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الخميس، المستشار والمبعوث الخاص لرئيس الصومال طاهر محمود جيليه.

وحسب بيان للرئاسة، استقبل رئيس الجمهورية، طاهر محمود جيليه المستشار والمبعوث الخاص لرئيس جمهورية الصومال الفيدرالية حاملا منه رسالة خطية إلى الرئيس تبون.

وعقب اللقاء، قال المبعوث الخاص للرئيس الصومالي أن الرسالة تتناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وصور تعزيزها إضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف طاهر محمود جيليه أن الصومال ستكون العام المقبل عضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي بجانب الجزائر، وهناك تطورات إيجابية متعلقة بالصومال تم نقلها لرئيس الجمهورية.

وتابع “ما لمسته من الرئيس تبون مدى اهتمامه بالقضية الصومالية، ونضطلع أن تظل العلاقات الجزائرية الصومالية متينة وأخوية وتنسيق في القضايا العامة الإقليمية والدولية”.