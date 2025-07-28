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الجزائر

رئاسة الجمهورية: الرئيس تبون يستقبل المجاهد والروائي الكبير رشيد بوجدرة

الشروق أونلاين
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رئاسة الجمهورية: الرئيس تبون يستقبل المجاهد والروائي الكبير رشيد بوجدرة
ح.م
جانب من اللقاء

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الإثنين، المجاهد والروائي الكبير رشيد بوجدرة، حسب ما ذكره بيان للرئاسة.

وبدأ بوجدرة، ذو الـ84 عاما، الكتابة في منتصف ستينيات القرن الماضي، بإصداره ديوانا شعريا بعنوان “من أجل إغلاق نوافذ الحلم”، بتاريخ 15 جوان 1965 على وجه التحديد.

وقبل ذلك، نشأ الكاتب الكبير بعين البيضاء في أم البواقي، وتلقى تعليمه الابتدائي في مدينة قسنطينة، ثم تخرج من المدرسة الصادقية في تونس. كما درس الفلسفة في الجزائر وفرنسا في جامعة السوربون.

وحسب ما يظهره مقطع فيديو نشرته الرئاسة على صفحتها الرسمية في فيسبوك، فقد أهدى مؤلف “الحلزون العنيد” و”ألف عام وعام من الحنين”، و”تيميمون”، أحد كتبه، إلى الرئيس تبون خلال لقائهما.

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