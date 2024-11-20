-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

الرئيس تبون يستقبل المديرة التنفيذية الجديدة للأمانة القارية للآلية الإفريقية

الشروق أونلاين
  • 206
  • 0
الرئيس تبون يستقبل المديرة التنفيذية الجديدة للأمانة القارية للآلية الإفريقية

استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الأربعاء، المديرة التنفيذية للأمانة القارية للآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء،  السفيرة ماري أنطوانيت روز-كواتر، عقب أدائها اليمين أمامه, بصفته رئيسا لمنتدى دول وحكومات هذه الآلية.

وحضر الاستقبال مدير ديوان رئاسة الجمهورية، بوعلام بوعلام، ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف.

وكان قد هنأ رئيس الجمهورية، عبد المجيـد تبون، السفيرة ماري أنطوانيت روز-كواتر، بمناسبة مراسم أداء اليمين كمديرة تنفيذية للأمانة القارية للآلية الإفريقية MAEP.

وجاء في نص التهنئة الذي نشرته رئاسة الجمهورية:

“بسم الله الرحمن الرحيم والصّلاةُ والسّلامُ على أَشرفِ الـمُرسَلينَ وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين

سعادة السفيرة ماري أنطوانيت روز-كاتر، بِصِفَتِي رَئِيسًا لِـمُنْتَدَى دُوَل وَحُكُومَاتِ الآلِيَةِ الأفريقيَّة لِلْتَقْيِيِم مِنْ قِبَلِ النُّظَرَاءِ، أَوَدُّ أنْ أُهَنِئَكُم على هَذَا التَّعْيِين وَيُشَرٍفُنِي أنْ أشْهَدَ أدَاءَكُمْ اليَمِين كَمُدِيرَةٍ تَنْفِيذِيَّةٍ جَدِيدَة للأمَانَة القَارِيَّة للآلِيَة الأفريقيَّة (MAEP).

تَجْمَعُنَا اليَوْمَ هَذِهِ الـمُنَاسَبَةِ السَّعِيدَةِ لِنَقِفَ مَعًا مُتَحِدِينَ في الْتِزَامِنَا بِدَعْمِ قِيَمِ الحُكْمِ الرَّشِيدِ وَالشَّفَافِيَةِ في جَمِيعِ أنْحَاءِ قَارَتِنَا الأفريقيَّة.

وَبِفَضْلِ قِيَادَتِكُم وَتَفَانِيكُم، نَحْنُ على ثِقَةٍ مِنْ أنَّ آلِيَتَنَا سَتَسْتَمِرُّ في الازدِهارِ وإحْدَاثِ تَأثِيرٍ إيجَابِيٍّ على حَيَاةِ شُعُوبِ القَّارَةِ.

وفي الأخير أتَمَنَى أنْ تُغْتَنَمَ هَذِهِ الفُرْصَةُ بِشَغَفٍ وَعَزِيمَةٍ، خَاصَةً وَأنَكُّمْ تَحْظَوْنَ بِدَعْمِي وَبالدَّعْمِ الكامِل مِنْ جَميعِ رُؤَسَاءِ دُوَل وَحُكُومَات آلِيَتِنَا. فَلْنَعْمَل يَدًا بِيَد لِبِنَاءِ مُسْتَقْبَلٍ أفْضَل لأفريقيا.

تَهانِينَا مَرَّةٌ أُخْرَى.”

مقالات ذات صلة
اجتماع جزائري ياباني لمناقشة الهشاشة الزلزالية للبنايات الجزائرية

اجتماع جزائري ياباني لمناقشة الهشاشة الزلزالية للبنايات الجزائرية

مرسوم تنفيذي لتنظيم معاهد تكوين إطارات الشباب والرياضة والتكفل برياضيي النخبة

مرسوم تنفيذي لتنظيم معاهد تكوين إطارات الشباب والرياضة والتكفل برياضيي النخبة

الجوية الجزائرية: “فيينا” ذهابا وإيابا مقابل 2.5 مليون سنتيم

الجوية الجزائرية: “فيينا” ذهابا وإيابا مقابل 2.5 مليون سنتيم

وزير الصحة الفلسطيني يشيد بمواقف الجزائر الداعمة لفلسطين

وزير الصحة الفلسطيني يشيد بمواقف الجزائر الداعمة لفلسطين

تسويق السكنات الترقوية العمومية خارج شروط الاستفادة

تسويق السكنات الترقوية العمومية خارج شروط الاستفادة

طائر “المينة” الخطير يظهر في الجزائر

طائر “المينة” الخطير يظهر في الجزائر

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد