الرئيس تبون يستقبل المديرة التنفيذية الجديدة للأمانة القارية للآلية الإفريقية

استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الأربعاء، المديرة التنفيذية للأمانة القارية للآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء، السفيرة ماري أنطوانيت روز-كواتر، عقب أدائها اليمين أمامه, بصفته رئيسا لمنتدى دول وحكومات هذه الآلية.

وحضر الاستقبال مدير ديوان رئاسة الجمهورية، بوعلام بوعلام، ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف.

وكان قد هنأ رئيس الجمهورية، عبد المجيـد تبون، السفيرة ماري أنطوانيت روز-كواتر، بمناسبة مراسم أداء اليمين كمديرة تنفيذية للأمانة القارية للآلية الإفريقية MAEP.

وجاء في نص التهنئة الذي نشرته رئاسة الجمهورية:

“بسم الله الرحمن الرحيم والصّلاةُ والسّلامُ على أَشرفِ الـمُرسَلينَ وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين

سعادة السفيرة ماري أنطوانيت روز-كاتر، بِصِفَتِي رَئِيسًا لِـمُنْتَدَى دُوَل وَحُكُومَاتِ الآلِيَةِ الأفريقيَّة لِلْتَقْيِيِم مِنْ قِبَلِ النُّظَرَاءِ، أَوَدُّ أنْ أُهَنِئَكُم على هَذَا التَّعْيِين وَيُشَرٍفُنِي أنْ أشْهَدَ أدَاءَكُمْ اليَمِين كَمُدِيرَةٍ تَنْفِيذِيَّةٍ جَدِيدَة للأمَانَة القَارِيَّة للآلِيَة الأفريقيَّة (MAEP).

تَجْمَعُنَا اليَوْمَ هَذِهِ الـمُنَاسَبَةِ السَّعِيدَةِ لِنَقِفَ مَعًا مُتَحِدِينَ في الْتِزَامِنَا بِدَعْمِ قِيَمِ الحُكْمِ الرَّشِيدِ وَالشَّفَافِيَةِ في جَمِيعِ أنْحَاءِ قَارَتِنَا الأفريقيَّة.

وَبِفَضْلِ قِيَادَتِكُم وَتَفَانِيكُم، نَحْنُ على ثِقَةٍ مِنْ أنَّ آلِيَتَنَا سَتَسْتَمِرُّ في الازدِهارِ وإحْدَاثِ تَأثِيرٍ إيجَابِيٍّ على حَيَاةِ شُعُوبِ القَّارَةِ.

وفي الأخير أتَمَنَى أنْ تُغْتَنَمَ هَذِهِ الفُرْصَةُ بِشَغَفٍ وَعَزِيمَةٍ، خَاصَةً وَأنَكُّمْ تَحْظَوْنَ بِدَعْمِي وَبالدَّعْمِ الكامِل مِنْ جَميعِ رُؤَسَاءِ دُوَل وَحُكُومَات آلِيَتِنَا. فَلْنَعْمَل يَدًا بِيَد لِبِنَاءِ مُسْتَقْبَلٍ أفْضَل لأفريقيا.

تَهانِينَا مَرَّةٌ أُخْرَى.”