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الجزائر

الرئيس تبون يستقبل المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون يستقبل المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية
ح.م
جانب من اللقاء

 استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الأحد، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية غيرد مولر.

وحضر اللقاء، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية، مدير ديوان رئاسة الجمهورية بوعلام بوعلام، ووزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون.

وقال مولر في تصريح صحفي عقب استقباله من طرف رئيس الجمهورية، إن المنظمة “مهتمة بشراكة جديدة مع الجزائر. خاصة في مجال إدماج الشباب في التكوين المهني ونقل التكنولوجيا والمعرفة”.

كما أشاد المسؤول بـ”خطط رئيس الجمهورية للاستثمار في الزراعات المستدامة، بغية الوصول الى تحقيق إنتاجية أكبر”. مؤكدا أنه تمّ الاتفاق على طريقة جديدة للتعاون بين الجانبين في مجال الصناعة.

وتتمثل مهمة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) في “تعزيز التصنيع الشامل والمستدام، وتشجيع الابتكار” في اقتصاديات الدول الأعضاء، وهي 172 دولة.

حيث تقدّم “اليونيدو” الدعم إلى أعضائها من خلال التعاون التقني، البحوث الموجهة نحو العمل والخدمات الاستشارية للسياسات، وتعزيز الشراكات من أجل نقل المعرفة والتكنولوجيا.

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