الرئيس تبون يستقبل المنتخب الوطني المحلي في قصر الشعب

حظي المنتخب الوطني المتوج بكأس العرب، صبيحة الإثنين باستقبال من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في قصر الشعب.

وحضر مراسم تكريم أبطال العرب أعضاء الحكومة وقائد الأركان الفريق شنقريحة.

واستهل حفل التكريم، بالنشيد الوطني، قبل أن يلقي وزير الشباب والرياضة سباق كلمة حول الإنجاز المحقق.

وبعدها شرع الرئيس تبون في تقديم التهاني للمنتخب، بداية برئيس “الفاف” وللمدرب مجيد بوقرة ثم اللاعبين.

بوقرة يقلد الرئيس تبون الميدالية الذهبية

قلّد مدرب المنتخب الوطني المحلي مجيد بوقرة، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الميدالية الذهبية المحرزة في كأس العرب قطر 2021 .

وتقدم رئيس الجمهورية بالتهاني لكل أعضاء بعثة المنتخب الوطني، العائدة من قطر بالكأس العربية، وأخذ أعضاء البعثة صورا تذكارية مع الرئيس تبون.

وقبل أخذ صورة جماعية للاعبين والمدرب مجيد بوقرة، مع الرئيس تبون قلّد الماجيك بوقرة، الرئيس تبون الميدالية الذهبية.

وحمل الرئيس تبون خلال الصورة الجماعية، مجسم كأس العرب، لينضم بعدها قائد الأركان ورئيس مجلس الأمة، إلى اللاعبين والرئيس تبون، لأخذ صورة جماعية أخرى.