الرئيس تبون يستقبل الوزيرة المنتدبة لدى وزيرة الجيوش الفرنسية (فيديو)

سلمته رسالة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اليوم السبت، 9 ماي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بقدامى المحاربين لدى وزيرة الجيوش الفرنسية، السيدة أليس روفو، مرفوقة بسفير فرنسا بالجزائر، السيد ستيفان روماتيه.

وتَسَلُم الرئيس تبون خلال اللقاء رسالة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حملتها له الوزيرة المنتدبة المكلفة بقدامى المحاربين لدى وزيرة الجيوش.

ووفقا لما أفادت به الرئاسة، حضر اللقاء السادة براهيم مراد وزير دولة مكلف بالمفتشية العامة لمصالح الدولة والجماعات المحلية، أحمد عطاف وزير دولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، عمار عبّة مستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بالشؤون الدبلوماسية.