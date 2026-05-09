-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
الفريق أول شنقريحة يستقبل الوزيرة المنتدبة لدى وزيرة الجيوش الفرنسية
الجزائر
سلمته رسالة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

الرئيس تبون يستقبل الوزيرة المنتدبة لدى وزيرة الجيوش الفرنسية (فيديو)

الشروق أونلاين
  • 970
  • 0
الرئيس تبون يستقبل الوزيرة المنتدبة لدى وزيرة الجيوش الفرنسية (فيديو)
رئاسة الجمهورية (شبكات)
جانب من اللقاء.

استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اليوم السبت، 9 ماي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بقدامى المحاربين لدى وزيرة الجيوش الفرنسية، السيدة أليس روفو، مرفوقة بسفير فرنسا بالجزائر، السيد ستيفان روماتيه.

وتَسَلُم الرئيس تبون خلال اللقاء رسالة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حملتها له الوزيرة المنتدبة المكلفة بقدامى المحاربين لدى وزيرة الجيوش.

ووفقا لما أفادت به الرئاسة، حضر اللقاء السادة براهيم مراد وزير دولة مكلف بالمفتشية العامة لمصالح الدولة والجماعات المحلية، أحمد عطاف وزير دولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، عمار عبّة مستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بالشؤون الدبلوماسية.

مقالات ذات صلة
المنتخبين

المنتخبين

الفريق أول شنقريحة يستقبل الوزيرة المنتدبة لدى وزيرة الجيوش الفرنسية

الفريق أول شنقريحة يستقبل الوزيرة المنتدبة لدى وزيرة الجيوش الفرنسية

“لا تنمية محلية حقيقية دون إشراك المواطن في القرار”

“لا تنمية محلية حقيقية دون إشراك المواطن في القرار”

وزير المجاهدين في سطيف لإحياء اليوم الوطني للذاكرة

وزير المجاهدين في سطيف لإحياء اليوم الوطني للذاكرة

الرئيس تبون: نسعى إلى تنويع الشراكة مع تركيا في الطاقة المتجددة والزراعة والمناجم

الرئيس تبون: نسعى إلى تنويع الشراكة مع تركيا في الطاقة المتجددة والزراعة والمناجم

ديوان الحج والعمرة يكشف على الوكالات السياحية المرخص لها تنظيم عمرة 1448هـ

ديوان الحج والعمرة يكشف على الوكالات السياحية المرخص لها تنظيم عمرة 1448هـ

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد