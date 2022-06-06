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الجزائر

الرئيس تبون يستقبل بن بعيبش وفاطمة الزهراء زرواطي

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون يستقبل بن بعيبش وفاطمة الزهراء زرواطي

استقبل رئيس الجمهورية  عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، رئيسة حزب تجمع أمل الجزائر،  فاطمة الزهراء زرواطي.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية “استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يستقبل رئيسة حزب تجمع أمل الجزائر، السيدة فاطمة الزهراء زرواطي”.

كما استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، رئيس حزب الفجر الجديد الطاهر بن بعيبش.

وحضر الاستقبال الذي جرى بمقر رئاسة الجمهورية مدير ديوان رئاسة الجمهورية السيد عبد العزيز خلف.

ويأتي هذا الاستقبال في إطار سلسلة الاستقبالات التي يقوم بها  رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لمختلف الأحزاب والتشكيلات السياسية.

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