الرئيس تبون يستقبل جوزيب بوريل

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الإثنين، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نائب رئيس اللجنة الأوروبية.

وحسب بيان لرئاسة فقد استقبل الرئيس تبون، جوزيب بوريل فونتيليس، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نائب رئيس اللجنة الأوروبية.

وبعد الاستقبال أقام الرئيس تبون غداء عمل جمعه بجوزيب، وحضر المأدبة عن الجانب الجزائري عبد العزيز خلف مدير ديوان رئاسة الجمهورية، وعمّار بلاني الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، محمد أمين بن شريف مدير عام أوروبا بوزارة الخارجية.

أما عن الجانب الأوروبي فقد حضر كل من توماس إيكرت سفير ممثلية الاتحاد الأوروبي بالجزائر، وهيلان لوغال مديرة شمال إفريقيا والشرق الأوسط بالاتحاد الأوروبي، ورافاييل ديير رئيس ديوان الممثل السامي للاتحاد الأوروبي.

ويوم الأحد، استقبل الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان ، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل، الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر.

وقد شكل اللقاء، حسب بيان للوزارة الأولى، فرصة للتطرق إلى واقع وآفاق العلاقات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، وسبل تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات.

وجرى اللقاء بحضور الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج عمار بلاني، يضيف البيان.

جوزيب بوريل يصل إلى الجزائر في زيارة رسمية

وحلّ بالجزائر مساء الأحد ممثل الاتحاد الأوروبي السامي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل. في زيارة رسمية يجريها إلى البلاد تدوم يومين.

وقال بوريل في تغريدة على تويتر:”سعيد بوصولي إلى الجزائر في أول زيارة أجريها إلى البلاد، كممثل سام (للاتحاد الأوروبي)”.

وأضاف:”هناك مواضيع كثيرة سأبحثها مع المسؤولين الجزائريين. سواء ما تعلّق بالعلاقات الثنائية، أو على المستوى الإقليمي”.

وسيحظى بوريل لدى حلوله بالجزائر، حسب ما جاء في بيان للخارجية الجزائرية يوم السبت، باستقبال من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

الزيارة هي الأولى من نوعها للمسؤول الأوروبي منذ تولّيه منصب الممثل السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في 2019.

وتأتي هذه الزيارة أشهرا قليلة بعد قدوم رئيس المجلس الأوروبي شارلس ميشال في سبتمبر 2022. في سياق تعزيز العلاقات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في جميع المجالات.

وسيتمّ تباحث عدّة قضايا دولية وإقليمية في هذه الزيارة، على غرار ملفات الوضع في منطقة الساحل، ليبيا، الصحراء الغربية، والقضية الفلسطينية، يضيف البيان.