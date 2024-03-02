الرئيس تبون يستقبل رؤساء الدول والوفود المشاركين في قمة الجزائر للغاز

صورة تذكارية للرئيس تبون مع المشاركين في قمة منتدى الدول المصدرة الغاز

أشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، السبت، بالمركز الدولي للمؤتمرات على استقبال رؤساء الدول والحكومات المشاركين في قمة الجزائر للغاز.

واستقبل الرئيس تبون بمركز المؤتمرات امير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وكذا نظراءه رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف جمال رشيد، الرئيس التونسي قيس سعيد والرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ورئيس السنغال ماكي ساي.

كما استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز محمد حامل ووزيري النفط الروسي نيكولاي شولجينوف والانغولي ديا منتينو دي أزيفيدو.

واستقبل الرئيس تبون أيضا رؤساء وفود ترينيداد وتوباغو، أذربيجان، نيجيريا،مصر، ماليزيا، ايطاليا، فنزويلا والإمارات.