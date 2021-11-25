الرئيس تبون يستقبل رئيسة الحكومة التونسية

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مساء الخميس، رئيسة الحكومة التونسية، نجلاء بودن، التي تقوم بزيارة عمل إلى الجزائر هي الأولى من نوعها.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية: استقبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم، رئيسة حكومة الجمهورية التونسية الشقيقة، السيّدة نجلاء بودن.

وحلت الخميس رئيسة الحكومة التونسية، نجلاء بودن، بالجزائر في زيارة عمل هي الأولى من نوعها تدوم يومًا واحدًا.

وحسب الوزارة الأولى فقد وصلت الخميس رئيسة حكومة الجمهورية التونسية إلى الجزائر حيث كان في استقبالها في مطار هواري بومدين الدولي، الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان مرفوقًا بوزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة.

وتندرج هذه الزيارة حسب المصدر ذاته في سياق التأكيد على جودة العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين، وكذا الإرادة المشتركة التي تحذو الجانبين لتعزيز وتنويع التعاون لا سيما التحضير للاستحقاقات الثنائية الهامة المقبلة.