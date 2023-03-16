الرئيس تبون يستقبل رئيسة المجلس الفيدرالي الروسي

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الخميس، رئيسة المجلس الفيدرالي للجمعية الفيدرالية لروسيا، فالنتينا ماتفيينكو، والتي تقوم بزيارة إلى الجزائر.

وحسب بيان للرئاسة فقد حضر اللقاء عن الجانب الجزائري صالح قوجيل رئيس مجلس الأمة وعبد العزيز خلف مدير ديوان رئاسة الجمهورية وعمار بلاني الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية.

أما عن الجانب الروسي فحضر اللقاء سفير روسيا الاتحادية لدى الجزائر فاليريان شوفاييف.

وحلت رئيسة المجلس الفيدرالي الروسي فالنتينا ماتفينكو، الأربعاء بالجزائر في زيارة رسمية تدوم 3 أيام.

وأفاد بيان لمجلس الأمة انه وبدعوة من رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل تقوم فالنتينا ماتيفينيكو رئيسة المجلس الفيدرالي للجمعية الفيدرالية لفيدرالية روسيا، بزيارة إلى الجزائر تلتقي خلالها عدداً من المسؤولين البرلمانيين والحكوميين.

وأضاف بيان مجلس الأمة أن هذه الزيارة تندرج ضمن اطار تعزيز التعاون والتنسيق بين المجلسين اللذان تربطهما مذكرة تفاهم تم امضاؤها بين الطرفين بالجزائر في شهر ماي من سنة 2014.