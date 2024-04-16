الرئيس تبون يستقبل رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية

استقبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء 16 أفريل بالجزائر العاصمة، رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، السيد إبراهيم غالي، حسب ما أفادت به الرئاسة.