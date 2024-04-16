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الجزائر

الرئيس تبون يستقبل رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون يستقبل رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية
رئاسة الجمهورية
استقبل الرئيس تبون رئيس الجمهورية العربية الصحراوية، يوم الثلاثاء 16 أفريل 2024.

استقبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء 16 أفريل بالجزائر العاصمة، رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، السيد إبراهيم غالي، حسب ما أفادت به الرئاسة.

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