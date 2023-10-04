الرئيس تبون يستقبل رئيس الحكومة التونسي أحمد الحشاني

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الأربعاء، رئيس الحكومة التونسي أحمد الحشاني.

وحضر اللقاء كل من الوزير الأول ومدير ديوان رئاسة الجمهورية ووزير الخارجية ووزير الداخلية وسفير الجزائر في تونس.

وأشرف الحشاني يوم الثلاثاء في العاصمة الجزائر، بالاشتراك مع نظيره الجزائري أيمن بن عبد الرحمان، على افتتاح منتدى الاقتصادي التونسي الجزائري لرجال الأعمال.

ويجري رئيس الحكومة التونسي زيارة عمل إلى الجزائر يومي الثلاثاء والأربعاء، على رأس وفد وزاري هام، للمشاركة في أعمال اللجنة الكبرى المشتركة التونسية الجزائرية.